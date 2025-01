Une boîte aux lettres silencieuse a vu le jour à Delémont

Déposer une lettre pour lutter contre sa solitude ou demander de l’aide. C’est désormais possible à l’Avenue de la Gare 18 à Delémont. Une boîte aux lettres silencieuse a été installée pour permettre à quiconque d'y déposer un message anonyme ou non. L’objectif numéro un est d’apporter un soutien aux personnes qui souffrent de solitude ou d’anxiété et de les aider à se soulager l’esprit, selon Virginie Boillat, à la base de ce projet. « Je travaille dans l’aide à domicile et je vois souvent des personnes qui n’osent pas demander de l’aide, donc l’idée est d’être 100% anonyme, sauf s’ils attendent une réponse et dans ce cas, ils peuvent me transmettre leurs coordonnées. Il faut savoir prendre le temps. Quand on voit la souffrance qu’il y a à l’extérieur, c’est du bonheur de garder du temps dans sa journée pour pouvoir apporter un peu de soleil à quelqu’un », explique-t-elle.