Le Tropicana Beach Contest fait le bonheur des amateurs de volley

L'évènement caritatif met en avant six associations pour son édition 2025 : Espoir pour eux, Interagir Jura, Soutien à l'enfance guatémaltèque, Jura-Afrique, Congo JU et Écoles de l'espoir. L'ensemble des bénéfices de la manifestation sera reversé à ces organisations. L'association UNIvers de soie, s'occupant des animations réservées aux plus jeunes, recevra également une partie des recettes perçues sur la plage des enfants.