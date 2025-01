Comprendre l’impact de la fast fashion

Des nouvelles collections d’habits qui sortent chaque mois, voire chaque semaine, des prix aguichants, un marketing parfaitement huilé : le phénomène de fast fashion fait un tabac dans nos sociétés occidentales. Mais derrière le plaisir de consommer se cachent des enjeux environnementaux et sociaux. L’ONG Public Eye en parle dans une exposition proposée en ce moment à la Bibliothèque de Moutier. Une exposition simple, une quinzaine de panneaux illustrés qui abordent différents thèmes liés à l’industrie textile. On y apprend comment nos habits sont fabriqués, comment ils sont vendus, par quels mécanismes, et surtout dans quelles conditions pour les 60 à 75 millions de travailleuses et travailleurs dans ce secteur. Léandre Ackermann est auxiliaire à la Bibliothèque de Moutier. L’exposition lui a permis de conscientiser encore davantage les dérives de l’industrie textile.