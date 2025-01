De l’herbe, de la boue et des chiens heureux

C’est le rendez-vous hivernal dans les Franches-Montagnes. On pourrait dire « printanier » au vu des conditions météorologiques du week-end. Les Courses de chiens de traineaux se déroulent en ce moment à Saignelégier. Une soixantaine de départs sont programmés depuis l’esplanade de la Halle-Cantine. Malgré l’absence de neige, le comité d’organisation a maintenu cette édition. Cette première sur terre ne perturbe pas les mushers, qui ont aussi l’habitude d’atteler leurs chiens avec un kart ou un vélo. Les chiens aussi ont l’habitude et prennent du plaisir à courir dans les verts pâturages taignons. Les participants et le public saluent la décision du comité d’organisation de maintenir une édition avec ou sans neige. /ncp