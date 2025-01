L’autoportrait décliné par les artistes amateurs de la région

Les artistes amateurs de la région s’exposent depuis samedi à la galerie de l’Artsenal. Comme chaque année, le Centre culturel régional de Delémont leur a proposé de soumettre leurs créations pour participer ensemble à une exposition. Le CCRD a posé une condition : l’autoportrait. « On était ouvert aux sentiments, aux paysages intérieurs », explique Yves Noirjean. Le directeur du CCRD indique que cette thématique a posé quelques difficultés aux créatifs de la région. Au lieu d’une trentaine de postulations, le jury s’est retrouvé avec neuf propositions, qui ont toutes été retenues. « C’est un thème qui a fait peur, étonnamment. Les gens ont dû passer par-dessus cette crainte que de parler de soi. Donc il y a beaucoup d’inventivité pour essayer de passer l’obstacle ».

Parmi les œuvres, on découvre un miroir et un appareil photo qui permettent aux visiteurs de se tirer le portrait, mais aussi des clichés agrandis des yeux d’une des artistes, ou encore des paysages lunaires. Yves Noirjean s’amuse également de pouvoir exposer l’autoportrait d’une « star universelle » qu’est Chat GPT. Loïc Erard a soumis au logiciel d’intelligence artificielle les données du concours et il en résulte l’esquisse d’un visage et ses innombrables connexions.

L'ironie de l'autoportrait

Quant à Eloi Gigon, qui terminait son installation samedi matin, il a construit une machine qui peint. Peu motivé par le thème, le jeune Delémontain de 21 ans a finalement été inspiré par l’envie de s’éloigner le plus possible de la feuille. « J’avais envie de prendre du recul et de voir comment on peut faire de l’ironie avec ça. » Ainsi une personne glisse une feuille dans une structure faite de poulies et d’une courroie. Le papier va ensuite tomber dans un entonnoir, au bout duquel deux pinceaux appliquent de la peinture. Eloi Gigon a ainsi mis toute une machine « entre la trace sur le papier et celui qui initie le geste ».

L’exposition « Autoportraits » des artistes amateurs est à découvrir jusqu’au 16 février à la galerie de l’Artsenal à Delémont les vendredis de 17h à 19h, les samedis de 10h à 12h et de 15h à 18h, et les dimanches de 15h à 18h. /ncp