Clap de fin pour le magazine « LesPlanches »

De plus en plus de troupes se tournent vers les réseaux sociaux pour assurer la publicité de leur spectacle, ce qui a pesé sur les finances du journal « LesPlanches ». Toutefois, le contenu que proposait le magazine allait au-delà de la simple promotion, selon Jean-Daniel Seuret, président de l’association « LesPlanches ». « On parlait beaucoup des choses qui se faisaient dans les régions. On parlait des troupes aussi. On ne se contentait pas des annonces de spectacle. »