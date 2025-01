Un terrain d’entraînement pour la Société Jurassienne d’Attelage

La Société Jurassienne d’Attelage vit à l’heure du changement. Elle dispose depuis vendredi d’un nouveau président en la personne de Serge Heusler. Le citoyen de Vendlincourt a été élu lors d’une assemblée générale pour succéder à Frédéric Erard, qui a occupé la fonction durant cinq ans.

Autre nouveauté, et pas des moindres : la SJA va bénéficier dès cet été de son propre terrain d’entraînement à Glovelier. Elle a loué à cet effet une surface de 50 ares à un agriculteur de la place. L’infrastructure répond à un réel besoin pour lui permettre de développer son activité. « Ça fait un moment que la société cherchait un terrain pour l’entraînement, la formation des jeunes, l’organisation de cours ou le perfectionnement. Nous en avons désormais un à proximité des trois districts jurassiens. Il est plat et en herbe. Ce terrain sera accessible à tous », se réjouit Serge Heusler, le nouvel homme fort de la Société Jurassienne d’Attelage. « On aura sur place tout le matériel nécessaire à un char d’attelage. Des membres de la société seront aussi à disposition pour donner des conseils », poursuit-il.