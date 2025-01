« Ils font vivre notre commune » - chauffeure scolaire

Un mardi sur deux, « La Matinale » vous présente ceux qui font vivre nos communes, ceux que vous croisez peut-être tous les jours ou qui travaillent dans l’ombre… Christine Girardin, chauffeure professionnelle pour le scolaire, nous a répondu en direct de Bressaucourt, juste après sa tournée du matin. « Je n’ai jamais l’impression d’être au travail, c’est spontané, c’est très familial », raconte l’Ajoulote qui gère aussi une ferme. « C’était une super opportunité, ce petit job à côté, parce qu’il faut être là tout le jour à des heures précises et, entre temps, je suis libre et je peux m’occuper des chevaux », raconte celle qui a conduit des générations d’enfants depuis près de 20 ans. Les souvenirs ne manquent donc pas : « Certains petits s’endorment dans le bus, et au réveil, ils sont complétement perdus. Ils m’appellent « maman » et me demandent si on a déjà dîné alors qu’il est 8h30 », plaisante Christine Girardin. Dans la région, les transports scolaires sont assurés par les communes, Mobiju ou des entreprises privées comme dans le cas de notre invitée. /mmi