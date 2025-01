Les cantons du Jura et de Berne encouragent les artistes de la région

Des bourses pour encourager les arts de la scène. Les cantons de Berne et du Jura annoncent ce mardi dans un communiqué avoir attribué cinq bourses à des artistes et des collectifs pour un total de 51'000 francs. Les sommes décernées doivent « permettre aux professionnels des arts de la scène de se perfectionner et de développer leur compétences techniques, administratives ou artistiques » indique le communiqué. Les deux compagnies biennoises FRAKT’ et Thank you for the compliments ainsi que l’artiste biennoise Beth Dillon sont les lauréates des bourses de développement et touchent respectivement 16'000, 15'000 et 5000 francs.

Les bourses de perfectionnement ont été attribuées au comédien jurassien Davide Brancato et à la musicienne du Jura bernois Manon Pierrehumbert. Tous deux reçoivent un montant de 5000 francs. /comm-tna