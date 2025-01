Un tunnel entre Innodel et le Vorbourg ?

La région soutient l’aménagement du corridor entre Bâle et Delémont. Le comité N18 Bâle-Jura s’est retrouvé lundi soir à Laufon dans le cadre du forum de mobilité qui a réuni environ 170 personnes, selon un communiqué transmis mardi matin. Pour rappel, le comité s’engage à améliorer la situation de trafic le long de la N18, que ce soit au niveau du rail, des routes ou encore de la mobilité douce. Il encourage l’Office fédéral des route (OFROU) à continuer son travail et à mettre rapidement en œuvre les mesures élaborées qui émanent de l’étude de corridor. Démarrer le projet du tunnel de Muggenberg et clarifier les questions sur le contournement de Delémont par exemple en font notamment partie.





Un autre tunnel préféré entre Innodel et le Vorbourg

Une autre variante de projet pour éviter que le trafic de transit passe par Delémont semble se dessiner. Alors qu’un tunnel entre Courrendlin et les Riedes-Dessus, estimé à un milliard de francs, avait été proposé par l’agglomération de Delémont lors du précédent forum, une formule plus courte, et donc moins onéreuse, ravirait plus les autorités fédérales… mais peut-être moins les représentants jurassiens : « On espère encore que la meilleure variante sera retenue », explique Thomas Stettler. Le conseiller national et membre du comité N18 Bâle-Jura ne cache pas que « ce service complet pour le Jura restera peut-être un rêve ».