Une assemblée communale sous tension à Montfaucon

Les tensions restent très vives à Montfaucon. Le maire Xavier Schaffter a pris la parole lundi soir dans les divers de l’assemblée communale qui a réuni 41 personnes dans le village franc-montagnard. Il est revenu sur plusieurs incidents récents et les a vivement les dénoncés. Le maire a évoqué des dégradations de biens, du harcèlement envers le Conseil communal, une tentative de cambriolage et des menaces anonymes adressées à des citoyens. « On se rend compte avec les années que les choses ne se tassent pas, explique le maire de Montfaucon Xavier Schaffter. La situation est devenue plus grave qu’avant parce que ça ne touche plus uniquement les autorités mais aussi les citoyens, » regrette le maire qui précise que la justice est en passe d'être saisie. Le maire estime avoir fait les démarches pour tenter d'appaiser la situation. « Est-ce que j'ai tout tenté, je ne sais pas. On a fait beaucoup d’approches vis-à-vis de certaines personnes. On est ouverts au dialogue. Certaines personnes cherchent à faire du mal et peut-être faire vaciller le Conseil communal pour qu’on démissionne, mais ça ne sera pas le cas, ce serait un aveux de faiblesse de démissionner » assure Xavier Schaffter.