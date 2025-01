Géothermie profonde : plusieurs manifestants devant la justice

Plusieurs opposants au projet de Géothermie profonde à Haute-Sorne font face à la justice ce mercredi matin. Huit personnes comparaissent devant le tribunal pénal à Porrentruy. Elles sont accusées de violation de propriété et d’émeute pour avoir pénétré de force sur le site du chantier du projet de Géothermie profonde à Haute-Sorne. Les faits se sont produits le 15 juillet 2023 lors d’une manifestation qui avait réunis une cinquantaine de personnes, dont certaines, munies de masques, n’ont pas pu être identifiées par la justice. Les prévenus sont accusés d’avoir dévissé les barrières, de les avoir piétinées et de les avoir renversées à l’aide d’un tracteur. Malgré les injonctions du personnel de sécurité, les prévenus n’ont pas quitté les lieux. Ils sont également accusés d’avoir bousculé et injurié une agente de sécurité. /tna