L’Hôpital du Jura lance la rééducation à domicile

L’Hôpital du Jura propose, dès le mois de février, un service de rééducation à domicile pour les patients en réadaptation gériatrique. Le projet « L’Hôta » veut améliorer la transition entre le séjour à l’hôpital et le retour à domicile. Il collabore pour cela avec les soins à domicile. Mais ce projet permet surtout de trouver des solutions face à la forte évolution démographique des personnes de plus de 65 ans attendue pour 2035. Caroline Menozzi thérapeute-cheffe à l’Hôpital du Jura et initiatrice du projet explique que si aucune alternative n’est trouvée « on se trouverait face à un besoin d’augmentation de 50% des lits en adaptation gériatrique ». Cette solution permet donc, en facilitant le retour des patients à la maison, de maintenir les acquis obtenus en rééducation et à éviter les réhospitalisations. Caroline Menozzi complète en indiquant que « le projet permet également de raccourcir les séjours à l’hôpital, puisque le suivi se poursuivrait à domicile ». Le programme proposera ainsi cinq séances de rééducation hebdomadaires au patient sur une durée de 3 à 9 semaines. « Le projet de « L’Hôta » ne remplace pas les physiothérapies ou ergothérapies à domicile déjà existantes. Il se distingue par son intensivité et sa durée limitée », insiste la thérapeute-cheffe de l’Hôpital du Jura.