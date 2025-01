Mélanie Oesch : « La musique est la connexion la plus forte »

Le groupe bernois Oesch’s die Dritten, qui illustre avec talent le patrimoine folklorique suisse, est de retour sur le devant de la scène avec un nouvel album « Handmade », le 17e à son actif ! Le public jurassien est fervent de musique traditionnelle, et les Oesch's die Dritten déplacent les foules à chacun de leur show musical : « Les Jurassiens sont toujours très festifs et on peut chanter avec le public, en français et en allemand. », raconte ce mercredi Mélanie Oesch dans « La Matinale ». Une expérience à vivre le samedi 15 mars à la Halle des fêtes à Courtételle.

L’album « Handmade » est un mix entre les styles traditionnels et le blues-country. « Les émotions sont encore plus fortes avec la sortie d’un 17e album. On a travaillé pendant plus d’une année et on a pris du temps pour écrire les chansons avec des thèmes importants pour nous », explique Mélanie Oesch. L'album contient une ballade de Willy Nelson, le chanteur de musique country américain, des chansons en français, allemand et suisse allemand. Tous les membres du groupe ont participé à l’écriture de l’album, ce qui n’était pas prévu au départ.

Oesch’s Die Dritten, c’est 28 ans de carrière, 1'900 concerts dans 15 pays, 300’000 albums vendus, 200 millions de clics sur YouTube. Parmi tous ses souvenirs, Mélanie Oesch se souvient de sa prestation en Chine, où ils n’avaient pas le droit de chanter les paroles, mais dès que le yodel a commencé, tout le monde a sorti son portable et était impressionné, un moment inoubliable pour la chanteuse. /ssc