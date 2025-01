Votations du 9 février : l'avis des partis politiques jurassiens

Un seul objet sera soumis aux urnes le 9 février prochain. Le peuple se prononcera sur l’initiative sur la responsabilité environnementale. Le texte des Jeunes Vert-e-s demande à la Suisse de ne pas dépasser les limites planétaires, mesurées par rapport à la population, d’ici 2035. Concrètement, cela signifierait une baisse de la consommation d’environ 67%.

Le clivage gauche-droite est assez clair. Le CS-POP, Les Vert-e-s et le PS soutiennent tous l’initiative lancée par les Jeunes Vert-e-s. Le PEV Les Socio-Chrétiens propose aussi de voter « oui ». Pour tous les autres partis, à savoir le PLR, Le Centre, l'UDC, les Vert'libéraux et le PCSI, c’est le « non » qui est préconisé. Idem pour la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura (CCIJ).

La gauche voit cette initiative comme une étape importante vers une responsabilité environnementale. Elle met en garde contre des limites planétaires déjà massivement dépassées. Pour elle, il faut agir urgemment pour ne pas laisser une dette climatique trop importante aux générations futures.

La droite dénonce une initiative extrême, aux objectifs utopiques et inapplicables dans les délais imposés. Elle craint un impact important sur les entreprises et un retour en arrière dans le mode de vie de chacun. /mbd