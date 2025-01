Absence aux obsèques de Gérald Schaller : le Gouvernement va revoir son organisation

Le Gouvernement jurassien va revoir son organisation pour les périodes de vacances. Il l’indique vendredi dans sa réponse à la question écrite de Rémy Meury (CS-POP) concernant les obsèques de Gérald Schaller. Pour rappel, le député avait demandé pourquoi aucun membre de l’exécutif cantonal n’était présent aux funérailles de l’ancien ministre le 28 décembre dernier à Porrentruy.

Le Gouvernement dit regretter en préambule qu’aucun de ses membres en fonction n’ait pu être présent pour rendre hommage à Gérald Schaller. Il évoque un « malheureux concours de circonstances » qui n’a concerné que le week-end entre Noël et Nouvel An en raison d’engagements familiaux et de vacances planifiées durant la pause de fin d’année. Le ministre Stéphane Theurillat était présent. Mais dans la mesure où il n’était institutionnellement pas encore en fonction, l’option a été privilégiée de confier la représentation du Gouvernement au chancelier d’Etat. Le règlement protocolaire le permet à son article 19 alinéa 3, indique l’exécutif.





Des changements annoncés

De manière plus générale, le Gouvernement précise qu’en cas d’urgence, il peut très rapidement se réunir par visioconférence. C’est uniquement pour assurer une représentation lors d’événements qui ne sont pas anticipables qu’une permanence est nécessaire. À cet effet, les ministres doivent annoncer à la présidence du Gouvernement toute absence du territoire cantonal de plus de six jours. Afin d’éviter que la situation du 28 décembre se reproduise, l’exécutif a donc décidé de revoir son organisation. Les changements prévus ne sont toutefois pas détaillés dans la réponse. /alr