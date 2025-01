Autour de St-Germain lance sa nouvelle saison

Musique, contes, gastronomie : le menu de la nouvelle saison de l’association viniculturelle « Autour de St-Germain » à Moutier, dévoilé ce vendredi. Elle s’ouvrira le samedi 8 février prochain avec le concert du groupe Double Talk à la Cave St-Germain. Le duo composé de Michel Zbinden et Rolf Perreten sera renforcé pour l’occasion par le batteur Alain Tissot pour un ensemble 100% prévôtois. Double Talk présentera son nouvel album baptisé « Nowhere ». « C’est un parcours un peu méditatif avec différentes sortes de musiques : jazz, classique, musique du monde. On essaie de raconter une histoire sur treize morceaux », confie le guitariste Rolf Perreten.