De beaux dessins pour des « Jardins vivants »

C’est par un concours de dessin que l’Office de l’environnement a sensibilisé les enfants à la biodiversité. Plus de 340 écoliers de 4 à 12 ans ont ainsi participé le printemps dernier en envoyant leur œuvre sur le thème « Jardins vivants ». Un jury a désigné 40 gagnants qui recevront un abonnement à la revue « Salamandre ». Dans la classe de Courgenay de 3e et 4e année, qui a accueilli la petite cérémonie de remise des prix ce vendredi matin, quatre élèves ont été récompensés.

Les enfants devaient imaginer un jardin avec un maximum de biodiversité. À travers cette action, l’Office de l’environnement avait pour objectif de faire vivre le programme « Jardins vivants » mis en place depuis 2020 pour favoriser la biodiversité en zone bâtie.

« Excellent bilan, il y a eu une très belle émulation », souligne Laurent Gogniat. Le responsable du Domaine nature de l’Office de l’environnement indique que les enfants ont une influence sur les parents dans le choix des aménagements extérieurs et « ce sont les décideurs de demain ! » Laurent Gogniat donne l’exemple de Glovelier, où l’école a été transformée pour maximiser la biodiversité avec l’aide des élèves. Et désormais, de nombreux jardins privés accueillent une flore plus diversifiée : « Il n’y a pas meilleur moyen de sensibilisation. »