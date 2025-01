De nouvelles règles pour protéger le site de la Gruère

Le site de la Gruère sera désormais encadré par de nouvelles règles. L’Etat indique vendredi que l’arrêté de protection récemment adopté par le Gouvernement n’a fait l’objet d’aucun recours à la suite de sa publication. Les nouvelles dispositions entreront ainsi en vigueur samedi. Les activités humaines ont notamment été reconsidérées et les règles de comportement revues. Camper, faire du feu, se servir d’embarcations sur les plans d’eau, utiliser des drones et cueillir des plantes seront notamment interdits. Les chiens devront, par ailleurs, être tenus en laisse. Il sera également désormais prohibé de quitter les sentiers et les aires de détente définies. Les activités de baignade et de patinage resteront tolérées. Une nouvelle signalisation du site est à l’étude et sera mise en œuvre prochainement.

Les autorités précisent que l’arrêté relatif à la réserve naturelle de « Plain de Saigne » a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Son entrée en vigueur ne peut donc pas être fixée, pour le moment.

En ce qui concerne l’arrêté de protection de la réserve naturelle de « La Tourbière de La Chaux-des-Breuleux », aucune opposition n’a été déposée à l’issue du nouveau dépôt public. Le texte sera prochainement publié et devrait entrer en force le 1er janvier 2026. /comm-alr