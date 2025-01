« Le monde en cause » : la reprise économique en Argentine vue de l’intérieur 

L’Argentine sort la tête de l’eau en ce début d’année 2025. Après plusieurs mois de récession, le pays d’Amérique latine a retrouvé la croissance. Selon les derniers chiffres, le PIB argentin a augmenté de 3,9% sur les mois de juillet à septembre par rapport au deuxième trimestre 2024. Une victoire pour le président Javier Milei qui a fêté en janvier la première année de son mandat. S’il est pointé du doigt pour ses nombreuses coupes dans les dépenses publiques et son style outrancier, la politique économique du chef d’Etat est saluée par une majorité des citoyens.

Parmi eux, le Jurassien Pascal Meyer qui est établi depuis plus de 20 ans en Argentine et qui possède une brasserie réputée à Buenos Aires. « Il y a une année, il y avait 900% d’inflation annuelle. Je devais changer les prix de ma carte deux fois par mois », indique le restaurateur qui souligne que l’inflation est aujourd’hui à un peu plus de 2%. Pascal Meyer estime que de nombreux indicateurs prouvent la réussite des mesures prises par Javier Milei. Il a vu ses affaires s’améliorer ces derniers mois et est particulièrement optimiste pour 2025. /alr