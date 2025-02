La vignette électronique séduit les Jurassiens

Qui dit début février dit vignette. Si vous n’avez pas encore acquis la vôtre pour l’année 2025, il est désormais interdit de circuler sur les autoroutes. L’année dernière, les automobilistes ont pu choisir pour la première fois entre vignette autocollante traditionnelle et électronique. Dans le canton du Jura, la formule digitale a su séduire. En effet, ce sont près de 20'000 vignettes électroniques qui y ont été vendues en 2024. Une quantité importante quand on sait qu’il y a un peu moins de 70'000 véhicules immatriculés dans le canton, dont 45'000 sont des voitures de tourisme. Le pourcentage de vignettes digitales vendues dans le canton correspond plus ou moins à la moyenne. Sur les 11 millions de vignettes achetées en 2024 pour circuler sur les autoroutes suisses, 35% environ étaient électroniques, soit près de quatre millions. Changement dans les modalités de contrôleL’introduction de l’e-vignette change aussi les choses pour la police. Avant, lors d’un contrôle, un simple coup d’œil sur le pare-brise suffisait. Désormais, il faut scanner la plaque du véhicule au moyen d’un téléphone. Ce qui n’est pas problématique en soi pour Jonathan Spitznagel, chef de section à la police cantonale jurassienne. Il explique que le contrôle des vignettes n’est pas une priorité pour la police, mais lors d’un contrôle de circulation, elle inspecte tout le véhicule. Scanner la plaque pour s’assurer que l’automobiliste ait bien sa vignette prend simplement quelques secondes de plus.Pour cette année, ce sont déjà deux millions de vignettes électroniques qui ont été vendues. C’est un peu plus que l’année passée à la même période. Pour l’acheter, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Pour rappel, circuler sur l'autoroute sans vignette est passible d'une amende de 200 francs. /mbd