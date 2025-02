Le débat s'empare du Parlement jurassien

Les débats ont fait rage samedi au Parlement jurassien. Mais pour une fois, ce ne sont pas les élus du canton qui ont animé le bâtiment, mais des jeunes étudiants du secondaire 2. Ils participaient à la finale régionale de La jeunesse débat, un événement organisé par Young Enterprise Switzerland (YES). Dix jeunes âgés entre 15 et 20 ans ont donc croisé le fer oralement, des étudiants issus du Gymnase français de Bienne, du Jura bernois et de l'école de commerce de Delémont. Ils ont débattu sur trois sujets d'actualité différents au cours de la journée, le tout devant un jury chargé de nommer les quatre finalistes. Les débats étaient évalués selon différents critères tels que la connaissance de la matière ou la capacité de persuasion. Les étudiants ont également dû se préparer à défendre une position qui ne leur a été révélée que deux jours avant l'événement. Nous avons suivi une équipe lors de son deuxième débat.