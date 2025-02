La rénovation de Stockmar face à une vingtaine d’oppositions

Le projet de rénovation et d’agrandissement du collège Stockmar à Porrentruy suscite 18 oppositions. Alors que le délai d’oppositions est échu depuis mercredi dernier, la Municipalité précise ce lundi à RFJ que les oppositions émanent d’associations environnementales (notamment Pro Natura Jura, WWF Jura, Association transports et environnement Jura) et de privés. La teneur des oppositions est assez « standard », ajoute la Municipalité qui précise que le Service jurassien du développement territorial mènera les séances de conciliation. Pour le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), futur propriétaire du bâtiment, « il est encore trop tôt pour donner un avis général sur les oppositions reçues », réagit Michel Vallat, porteur du dossier au SIDP. Les potentiels impacts de ces oppositions sur le calendrier ne sont pas non plus connus, estime le SIDP. La votation populaire devrait se tenir mi-mai. /mmi