Moutier perdra L’Indus cet été

Une décision qui a fait surgir un questionnement plus large chez le propriétaire du bâtiment et père de la susnommée, Eric Affolter. Son constat est sans équivoque : l’exploitation d’un restaurant aussi grand, spécialisé dans la préparation de produits locaux, est devenue difficile selon lui, qui plus est dans un bâtiment vétuste qui représente de très lourdes charges.





Une forme encore à définir

C’est donc un changement de cap qui attend ces lieux emblématiques. « Un autre projet est en gestation, mais la forme reste à définir », indique Eric Affolter. Il assure vouloir maintenir un lieu de vie dans le secteur, peut-être sous la forme d’un café-bar dans une partie du bâtiment qui serait alors sauvegardée. Un modèle qui selon lui pourrait être davantage en adéquation avec les habitudes de consommation d’aujourd’hui. Mais rien n'est figé pour l'heure.

L’Indus fermera donc ses portes le 30 juin alors que les travaux de construction d’un restaurant MacDonald’s auront débuté sur la parcelle voisine. L’arrivée du fast-food n’a toutefois pas pesé dans la décision de fermeture de la brasserie. L’établissement historique, qui fut jadis une cantine industrielle, aura ainsi connu une longue activité depuis sa réouverture au début des années 2000. D’abord en tant que bar, puis en tant que restaurant réputé. Sa disparition prochaine représente dans tous les cas un nouvel événement dans un quartier en pleine mutation. /oza