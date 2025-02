Peu de chances que la St-Martin soit inscrite à l’UNESCO

La motion intitulée « Se doter d’un outil permettant d’établir, de mettre en œuvre et de suivre un plan d’optimisation durable » de Cyril Friche passera, elle, sur la table du Conseil de ville. L’élu du Centre demande au Conseil municipal de fournir au législatif le plan de mesures d'économies évoqué dans le rapport au budget 2025, ainsi que de le soumettre à l’examen de la commission des finances de manière régulière. L’exécutif abonde dans ce sens, mais tempère un peu. « Il y a à peu près une année, on a regardé avec le Conseil municipal pour se mettre au vert et on a sorti plusieurs mesures d’économies. L’idée de présenter ce plan au Conseil de ville et à la commission des finances ne nous dérange pas, mais il est important que ces instances laissent travailler l’exécutif, parce qu’il est tout proche du terrain et sait ce qu’il faut faire ou ne pas faire », confie Philippe Eggertswyler, qui souhaite que la commission des finances puisse faire un examen de ce plan de mesures d’économies une fois par année et non à chacune de ses séances qui se tiennent six à huit fois par an.