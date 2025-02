« Rendez-vous sport » : Coupe du Groin

Ce tournoi a plusieurs objectifs. Premièrement, il y a l’aspect financier qui permet au club de tourner, mais il y a aussi des questions de visibilité. « Il y a la volonté de faire connaître l’unihockey, qui n’est pas très développé dans la région. Comparé au niveau suisse, l’engouement est limité, parce qu’il y a des sports très répandus dans la région. En plus, nous n’avons pas de mouvement junior, à part à Moutier. Toutefois, il y a plein de gens qui ont entre 27 et 35 ans qui vont arrêter le skateur ou le hockey et qui viennent taper à la porte du unihockey pour rester actif », raconte Laurent Gfeller. Ce dernier est persuadé que ce sport est adapté pour ce type de profils qui recherchent des façon plus « douce » de faire du sport. « L’unihockey se rapproche beaucoup plus du basketball au niveau des règles. On n’a pas le droit de mettre des charges ou de frapper avec la canne. Les risques sont donc plus mesurés », explique-t-il encore. /lge