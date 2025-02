Les tarifs du gaz chutent cette année encore

Le fournisseur énergétique Énergie du Jura a annoncé lundi la baisse de ses prix du gaz pour l’année 2025. Son concurrent, Les Services industriels de Delémont (SID), a également communiqué une réduction considérable sur le prix total du gaz de plus de 20%. Cela fait maintenant deux ans que les tarifs chutent. « Une diminution qui fait suite aux fortes augmentations qui ont eu lieu principalement à cause du conflit ukrainien », explique Michel Hirtzlin, chef des SID. L’approvisionnement en gaz provenant de la Russie a dû être substitué par du gaz transporté par des méthaniers. Une transition qui est désormais terminée et qui explique le retour à une certaine normalité. Cependant, les prix demeurent toujours plus élevés qu'avant la crise. Michel Hirtzlin explique que cela est notamment dû au coût du transport par bateau, qui est plus cher que par pipeline, mais aussi à d'autres facteurs. Le principal reste que la demande élevée durant les hivers froids provoque une hausse des tarifs. Selon les prévisions, la baisse du prix du gaz devrait continuer ces prochaines années. Il faut cependant rester prudent, car le marché est très volatil, prévient le chef des SID.