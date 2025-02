La réorganisation des Offices des poursuites et faillites se concrétise

Votée par le Parlement jurassien en juin 2022, la réorganisation des Offices des poursuites et faillites entre dans sa phase de concrétisation. Ce futur Office cantonal, appelé à regrouper les trois Offices actuels, sera installé dans l’immeuble situé rue Auguste-Cuenin 15 à Porrentruy qui abrite déjà plusieurs unités administratives du canton (notamment l’Office régional de placement) et un poste de la police cantonale. Comme avalisé par le Parlement en 2022, des permanences seront maintenues dans les autres chefs-lieux du canton, Saignelégier et Delémont, à raison d’un jour par semaine au minimum, les bâtiments qui les accueilleront restent à définir.





La police dans l'ancien bâtiment de l'OFDF



Ce déménagement dans la cité bruntrutaine entraînera une relocalisation du poste de la police cantonale de Porrentruy qui s’installera Chemin des Tarrières dans un bâtiment qui accueillait l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières. « Le déménagement de l’ensemble des collaborateurs de l’Office des poursuites et faillites se fera dès que la Police cantonale aura pu prendre possession de ses nouveaux locaux et que les aménagements nécessaires auront été réalisés », précise un communiqué de l’État, sachant que l’entrée en vigueur de la réforme est fixée au 1er juillet 2025. Le poste de chef de service de ce nouvel Office cantonal des poursuites et faillites sera mis au concours prochainement. /comm-jpi