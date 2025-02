Les apprentis des métiers de bouche s’affrontent à Delémont

Les apprentis boulangers-pâtissiers, cuisiniers ou encore bouchers ont rendez-vous ce mercredi à Delémont. Le Concours des métiers de bouche se déroule toute la journée à l’école professionnelle artisanale. Cette 19e édition réunit une cinquantaine d’apprentis de 2e et 3e année venant du Jura et du Jura bernois. Ces derniers doivent faire preuve de créativité et de maîtrise technique pour réaliser différents plats cuisinés, des mises en bouche, des desserts ou encore des travaux en chocolat en lien avec le thème « Nature et gourmandises ». Les jeunes spécialistes en restauration sont, de leur côté, appelés à créer une décoration de table.

Présidé par Silvan Hotz, propriétaire d’une boulangerie renommée dans le canton de Zoug, le jury du concours se compose de douze personnalités actives dans les métiers de bouche, dont Cédric Steiner qui représente le grossiste Pistor qui fournit de nombreux artisans de la branche. Ce membre du jury reconnait qu’il n’est pas évident de mettre des notes aux différents participants. « C’est toujours très complexe face à des jeunes qui se lancent et qui se donnent énormément de peine », souligne Cédric Steiner.