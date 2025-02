Ludesco débarque au Musée International d'Horlogerie

Le festival de jeux chaux-de-fonnier Ludesco investit de nouveaux lieux pour sa 16e édition. Les 14, 15 et 16 mars, la Métropole Horlogère accueillera 85 animations et 2'000 jeux dans différents lieux de la ville. Cette édition durera une heure de plus que d'habitude pour un total de 56 heures, et le comité annonce avoir « fait en sorte d'augmenter massivement le nombre de tables » pour accueillir les 10'000 festivaliers attendus. Cette heure supplémentaire sera l’occasion de partager le vendredi dès midi un repas multiculturel. Il sera suivi par un après-midi inclusif et intergénérationnel à la découverte de jeux venus d’autres horizons.