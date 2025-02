Report de la journée équestre sur neige de Muriaux

Les organisateurs de la Journée équestre de Muriaux doivent composer avec des prévisions météorologiques défavorables pour une bonne tenue de ces joutes le week-end prochain.

Le terrain de Muriaux est trop glissant actuellement et ferait courir de trop grands risques aux participants et à leur monture. L’absence de neige n’est pas en cause, puisque l’organisation a pris l’habitude de s’adapter en fonction des conditions.





Quatre-vingts cinq participants

La compétition, qui se veut à caractère amical, est réservée aux chevaux de la race Franches-Montagnes. Elle comprendra trois catégories : attelage à un cheval, attelage à deux chevaux et le toujours très prisé ski-attelé (ou vélo-attelé en l’absence de neige). Avec 85 inscrits, cette 21e édition doit attirer un nombre de participants venus pour la plupart du Jura et du Jura bernois. Les organisateurs ont un budget qui se situe entre 20'000 et 25'000 francs. La moitié est couvert par des sponsors et des dons en espèces et en nature. En 2024, près de 1'800 spectateurs avaient fait le déplacement. /rce