Toutes les sirènes jurassiennes fonctionnent

Un test des sirènes sans accroc dans le Jura. Le chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité Damien Scheder a confirmé à RFJ que toutes les installations ont retenti comme attendu mercredi en début d’après-midi. Le test annuel des sirènes permet de s’assurer du bon fonctionnement des quelque 5'000 sirènes à travers toute la Suisse et de vérifier la diffusion de messages via l’application Alertswiss. L’OFPP invite la population à profiter de l’occasion pour contrôler sa préparation personnelle. /rce