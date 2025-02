Une arnaque en lien avec les transports publics jurassiens

Les entreprises de transports publics actives dans le Jura tirent la sonnette d’alarme. Une arnaque circule depuis quelques jours sur Facebook. Une page intitulée « Transports publics dans le canton du Jura » prétend offrir des cartes de transport gratuites. La communauté tarifaire Vagabond et ses partenaires (MOBIJU, CFF et CJ) indiquent mercredi que cette offre n’est en aucun cas émise par leur organisation. Ils invitent les utilisateurs à faire preuve de vigilance et à ne pas cliquer sur les liens ou fournir d’informations personnelles à cette page frauduleuse.

Pour toute information officielle concernant les transports publics dans le canton du Jura, la population est appelée à consulter les sites internet officiels. /comm-alr