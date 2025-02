La Coupe des éleveurs, un concours bovin d’un nouveau genre

Guillaume Guenot est éleveur dans l’exploitation familiale située aux Chenevières sur la commune de Muriaux. Il a décidé de mettre en lumière Lexa et Dalida. Ces deux représentantes de la race Holstein ont été bien préparées pour l’occasion. « Je les ai bichonnées, lavées et tondues », détaille l’éleveur. Le trentenaire n’est pas un habitué des traditionnels concours bovins qui demandent du temps et de l’organisation. « Ce concept me plaît bien parce que les vaches restent dans le bâtiment et ne changent pas d’environnement », souligne-t-il.

La Coupe des éleveurs impose cependant au juge certaines adaptations. Christian Stegmann doit contrôler 55 animaux en l’espace de deux jours et dans une vingtaine de fermes différentes. Il faut donc modifier les habitudes acquises sur les rings d’exposition et aussi être pourvu d’une bonne mémoire. « Au ring on peut comparer les vaches en même temps tandis qu’ici, le but est d’enregistrer les bêtes dans la tête avant de faire le classement », explique Christian Stegmann qui a passé une quinzaine de minutes aux Chenevières pour respecter son emploi du temps très chargé.