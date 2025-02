Le combat pour la paix au Moyen-Orient sur grand écran

Ils se battent pour la paix jour après jour, ils s’investissent pour que ça se sache… un groupe sensible de chrétiens de notre région a décidé d’organiser la projection du film « Résister pour la paix » mercredi prochain à 18h30 à Cinemont. Ce long-métrage est un documentaire sur les initiatives de paix entre Palestiniens et Israéliens. Il a été réalisé par Hanna Assouline et Sonia Terrab, deux femmes établies à Paris, qui sont très investies pour venir en aide aux personnes touchées par le conflit au Moyen-Orient.

Leur contribution sera projetée à Delémont en avant-première suisse. Trois personnes impliquées dans ce film ont été nominées pour le Prix Nobel de la Paix, dont la réalisatrice Hanna Assouline qui est aussi à l'origine de l’association « Les Guerrières de la paix ».





Le quotidien mis en vitrine

Le long-métrage d’une petite heure montre le quotidien des activistes, qu’ils soient israéliens ou palestiniens. Il décrit leur ténacité et présente les nombreuses activités qu’ils mettent sur pied en faveur de la paix, notamment les manifestations. Ces personnes travaillent de concert après avoir développé une forme d’empathie, selon le Prévôtois Jean-Daniel Ruch, ancien ambassadeur en Israël : « Ils arrivent très bien à comprendre l’autre », souligne celui qui a noué et conservé de nombreux contacts dans la région. D’après le diplomate, l’énergie investie pour la paix vient essentiellement de gens qui ont beaucoup souffert de la guerre et qui ne veulent pas que les futures générations subissent autant d’épreuves. Si le conflit dure depuis de très longues années au Moyen-Orient, ces personnes qui veulent croire à un retour du calme ne perdent pas espoir et le long-métrage présenté à Cinemont le démontre. Jean-Daniel Ruch comprend cette ténacité : « Les acteurs eux-mêmes perdraient tout sens à leur vie s’ils ne continuaient pas à se battre ».

Les initiateurs de cette projection à Delémont ont aussi mis sur pied une table ronde qui sera modérée par Jean-Daniel Ruch. Le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridez y participera en compagnie de deux membres de l’association "B8 of Hope" qui apporte son soutien aux initiatives civiles pour la paix au Moyen-Orient. Pour Claire Droz, une des personnes qui est à l’origine de la démarche delémontaine, il est important de se sentir concerné depuis notre région par le conflit et par les malheurs que celui-ci engendre. Elle souligne toutefois qu’il est appréciable de voir « la générosité des Jurassiens » qui investissent dans certaines associations. /mle