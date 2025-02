Une base de travail pour lutter contre les « polluants éternels »

C'est un état des lieux qui doit permettre de mieux lutter contre les « polluants éternels ». L’office de l’environnement (ENV) et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) publient ce mercredi un rapport détaillé sur la situation des substances per-et polyfluoroalkylées (PFAS) dans le canton du Jura. Ces substances chimiques sont largement utilisées dans l’industrie et leur résistance les rend particulièrement persistantes dans l’environnement. Le rapport publié jeudi dresse de manière détaillée le bilan de la situation. Il fait office de base de travail, en attendant de nouvelles limitations qui devront être fixées par la Confédération.





La majorité des curseurs dans les limites

L’office cantonal de l’environnement et le SCAV ont scruté les eaux (potables, souterraines et des cours d'eau), les décharges et certaines denrées alimentaires présentes dans le canton. Globalement, même si des traces de PFAS se retrouvent un peu partout, aucune limite problématique n’a été constatée. Du moins pour l’instant… car l’office de l’environnement précise que la Confédération doit vraisemblablement édicter des valeurs limites plus restrictives dans les années à venir, ce qui pourrait changer la donne. A noter encore que l’une des décharges analysées présente des relevés problématiques selon l’office de l’environnement, qui précise cependant qu’aucune mesure ne sera prise avant que la Confédération ne fixe des valeurs d’assainissement. Lorsque ce sera le cas, une nouvelle évaluation globale sera faite. La démarche est la même pour les sites pollués, et des analyses seront poursuivies sur les sites nécessitant un assainissement. Le rapport complet sur les PFAS est consultable en ligne sur le site internet de l’office de l’environnement. /tna