Une riche année autour des pianos de Crescendo

Crescendo met les bouchées doubles. L’association jurassienne, qui met en valeur le piano, va proposer 19 concerts cette année. Trois rendez-vous à l’occasion du Festival Piano à Porrentruy fin mars, 15 dates lors du Festival Piano à St-Ursanne, en août, en hommage au compositeur français Maurice Ravel, ainsi que deux soirées à Delémont au Théâtre du Jura, à savoir le label Grands solistes le 30 octobre et la Nuit du Concerto le 7 décembre. Une année dense qui correspond aussi à l’arrivée d’une nouvelle présidente. Vincent Baume se consacre désormais à la direction générale et artistique, alors que Fabienne Veya a repris la présidence. Elle souhaite « faire rayonner l’association par le biais de toutes ces organisations de concerts ». Fabienne Veya relève le travail d’équipe qui permet à Crescendo de se développer : « actuellement on surfe sur la vague du succès et on se fait beaucoup plaisir ».





Une nouveauté grâce à un partenariat

Crescendo souhaite développer son réseau et ainsi se faire connaître loin à la ronde. L’association est ainsi invitée à participer à un concert prochainement à Besançon. C’est dans cet esprit que se développent des partenariats avec le Théâtre du Jura qui accueille deux soirées dédiées à la musique classique. Dans le cadre de Piano à St-Ursanne, une activité hors du commun sera mise sur pied avec l’aide du Parc du Doubs. Le 7 août, la violoncelliste Olivia Gay proposera un concert-randonnées. Un concept qui rencontre un joli écho en France. Ainsi à Saignelégier, les spectateurs devront d’abord marcher avant d’écouter « Le silence de la forêt », un duo violoncelle-piano. L’occasion de toucher un autre public, selon Vincent Baume.

Toutes les informations se trouvent ici. La billetterie pour les concerts du Festival Piano à St-Ursanne s’ouvre mercredi 12 février. /ncp