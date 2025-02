« Chaud Devant » : Akberet Ketema

Nous suivons une cérémonie du Café chez Akberet Ketema comme elle se réalise traditionnellement en Érythrée. Comme le veut la coutume, c’est la femme qui prépare le café. Elle débute par la torréfaction du café dans une petite poêle avec un long manche. Akberet est assise au coin de son salon, vêtu de son habit traditionnel, elle a devant elle une petite table, un réchaud, le jebena, cafetière de son pays et quelques petites tasses. Un rituel qui se suit en famille et avec les amis, Akberet est accompagnée de son mari Yonas, de son amie Hana et sa fille Asmayt.