En Ukraine, le besoin d’aide humanitaire est plus grand que jamais

Jean-Marc Baume a déjà effectué plus de 25 voyages pour acheminer du matériel en Ukraine. Il est impressionné par la capacité d’adaptation du peuple ukrainien. « On voit qu’il y a une résilience qui est sensationnelle, mais il y a une certaine fatigue et psychologique ». Le contexte mondial incertain ne facilite pas la tâche de l’association. Jean-Marc Baume revient sur l’impact des évolutions géopolitiques des derniers mois.