La région n’est pas épargnée par la hausse des loyers

Une situation problématique souligne Noémie Chieffelle Lachat, juriste à l’ASLOCA-TransJura, l’association qui défend les locataires du Jura et Jura bernois. Un renchérissement des prix aura une influence sur les prix des autres biens immobiliers. Les bailleurs et les promoteurs immobiliers voudront eux aussi augmenter leurs prix de location, souligne Noémie Chieffelle Lachat. Concernant le Jura, la juriste explique que pour Delémont « les promotions immobilières ont fini de construire et les logements commencent à se remplir, peut-être un peu plus rapidement qu’au Jura bernois, mais la problématique reste là même dans toute la Suisse ». /sbo-los