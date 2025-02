Le Canton du Jura rappelle que les feux de déchets végétaux sont interdits

Des fumées qui s’échappent et le Canton qui réagit. Les autorités jurassiennes dénoncent ce vendredi des feux de déchets végétaux observés ces derniers temps dans notre région.

L’Office cantonal de l’environnement a enregistré plusieurs signalements de citoyens gênés par ces feux. Les pompiers se sont parfois aussi déplacés, à la charge de l'auteur. La population est donc appelée à y renoncer, alors que ces actes sont interdits depuis 2021 dans notre canton, sauf si des dérogations sont accordées, par exemple lorsque le bois est infesté par le bostryche.





Des méthodes plus adaptées

Le Canton indique que ces feux ont un impact négatif sur la qualité de l’air et qu’il existe des méthodes plus durables. C’est le cas par exemple du déchiquetage, de la valorisation sous forme de compostage ou encore de l’entreposage en tas à l’intérieur des lisières. L’office de l’environnement rappelle aussi que les installations de biogaz connaissent un bon développement dans notre région et que les produits issus de l’entretien des haies et des lisières peuvent être valorisés à cette fin. Il convient aussi de rappeler que les communes ont organisé une filière de traitement des déchets de tailles d’arbres.

A noter qu’une brochure qui rappelle la réglementation et les bonnes pratiques a été publiée en 2022. Elle est accessible ici. /comm-mle