Une plateforme nationale pour soutenir les producteurs de lait

Toutes les exploitations sont touchées à l’échelle nationale, selon lui. C’est pourquoi il est important d’agir. « Nous avons rassemblé les groupements de producteurs disséminés dans toute la Suisse qui sont actifs dans la vente de produit équitables et la fédération a décidé de rassembler les forces pour soutenir les différentes initiatives qui sont faites dans la région », explique Boris Beuret. Pour lui, il faut agir au niveau du consommateur. « S’il a le choix et qu’il a accès à ces produits, il y a un potentiel pour pouvoir vendre des produits équitables et donc indirectement soutenir le revenu des producteurs. Toutefois, il faut que ces marchandises soient distribuées à large échelle. C’est donc la prochaine étape : prendre contact avec les grands distributeurs », ajoute-t-il. Le but est donc d’inventer un nouveau système « axé sur la durabilité ». Il ne s’agit pas de contourner les prix fixés par les grands distributeurs, selon le Jurassien. Au contraire, les bonnes relations doivent être entretenues. /lge