VIP : une application pour l’inclusion des personnes en situation de handicap

La Suisse compte près de 1,8 millions de personnes en situation de handicap, sans compter les personnes temporairement à « mobilité empêchée ». Pour améliorer leur quotidien, le développeur Thierry Garot et l'athlète français Philippe Croizon - connu pour avoir traversé la Manche à la nage en 2010, sans bras et sans jambes - ont inauguré jeudi au Communication Center de Bienne : "Very Important Parking". Une application qui recense les places de parc homologuées et permet aux personnes à mobilité réduite de les géolocaliser plus facilement. VIP répertorie également les musées, les hôtels, les cinémas, les WC adaptés et différents lieux de promenades adaptés. Disponible en France depuis plusieurs mois, cette solution numérique gratuite et participative a été téléchargée plus de 56'000 fois. Elle est utilisée deux à trois fois par semaine. Avant son développement, l’application a d’abord germé dans la tête de Philippe Croizon qui confie vouloir changer radicalement la question de l’accessibilité : « Ici il est question d’inclusion universelle. L’appli n’a pas été créée uniquement pour les personnes handicapées mais pour les parents avec poussette, pour les livreurs, pour les personnes avec un handicap temporaire ». Le projet a été entièrement financé par la société philanthropique suisse UNION à hauteur de 60'000.-.