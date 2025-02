L’Harmonie Shostakovich se plonge dans l’immensité de l’espace

Le public du Théâtre du Jura aura droit ce week-end à un voyage musical dans l’espace. L’Harmonie Shostakovich propose samedi et dimanche un concert intitulé « Constellations ». L’orchestre, qui réunit plusieurs dizaines de musiciens, présente un spectacle ponctué d’éléments de poésie et de textes amenés par l’astrophysicien et philosophe français Aurélien Barrau. Le monde des jeux vidéo va aussi s’inviter sur scène avec notamment les musiques de Super Mario. « Dans le comité, nous sommes conscients de notre impact sur la planète. On ne voulait pas tomber dans un spectacle qui fait l’apologie de la conquête et de la pollution liée à toutes les fusées et tous les satellites qu’on envoie autour de la terre, mais proposer une réflexion sur notre place en tant qu’être humain », explique la pianiste du concert et membre du comité, Marie Guyot.