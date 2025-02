Des tracts pour sauver les offices postaux menacés

Le syndicat des employés postaux se mobilise. Une distribution de tracts est menée depuis ce lundi matin devant les offices de La Poste menacés par une fermeture. L’annonce du géant jaune l'automne dernier concerne les bureaux de Chaumont à Porrentruy, de Courgenay, de St-Ursanne, de Glovelier, de Courtételle, de Delémont ville, de Lajoux et des Breuleux. La section de l’Arc jurassien, qui compte 1200 adhérents, mène cette action en prévision de la prochaine séance du Parlement jurassien. Sur le feuillet distribué, Syndicom liste les arguments pour contester une fermeture de ces bureaux et invite la population à manifester son mécontentement devant le Parlement le 19 février à 7h30. « Ça sert déjà à sensibiliser l’opinion publique et les usagers de La Poste et surtout nos politiques », indique Jean-François Donzé. Le secrétaire de la section de l’Arc jurassien souhaite que « le canton du Jura fasse le nécessaire contre ces fermetures ».