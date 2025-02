La Société de pêche de Moutier et environ change de rivage

La Société de pêche de Moutier et environs sera jurassienne dès 2026. Elle a réaffirmé sa volonté d’adhérer à la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens (FCPJ) ce vendredi soir lors de sa 92e assemblée générale. Cette décision est dans les tuyaux depuis déjà un petit moment. Marc-André Ehrat, le président de la Société des pêcheurs de Moutier et environs explique que les premières réflexions sont nées il y a deux ans, à la suite de la rencontre avec l’Inspection de la Pêche du canton de Berne, qui ne souhaitait plus continue leur collaboration, due au départ de Moutier dans le canton du Jura.