La place des parents dans la résolution du harcèlement scolaire

Que faire quand l’inquiétude pour son enfant devient trop forte face au harcèlement ? Une maman d’élève s’est impatientée de la réaction trop tardive de l’école de Chantemerle à Moutier la semaine dernière. Après avoir alerté la maîtresse, elle est allée elle-même remettre à l’ordre durement les jeunes soupçonnés de harceler son fils de 9 ans depuis 10 jours. Pour la direction de l’école, c’est inacceptable. La maman s’est vu interdire l’accès à la cour de l’école jusqu’à nouvel avis.

Ce qui a été un choc pour elle. « Mon fils souffrait, si j’avais été entendue, je ne serais pas venue moi-même », explique-t-elle, consciente d’avoir exagéré. « On peut comprendre l’émotion de cette maman, mais la réaction était disproportionnée, explique le directeur de la commission scolaire de Moutier, Pierre Sauvain. Mais il faut procéder de la bonne façon, l’école a des outils et le processus peut prendre un certain temps. »





Agir en faisant alliance

Une problématique de harcèlement se désamorce donc dans un processus spécifique, impliquant les élèves, selon les indications des spécialistes de santé bernoise, en charge de conseiller les acteurs scolaires. Une action prématurée pour régler soi-même le conflit peut s’avérer contre-productive. La notion d’alliance entre l’école et les parents est fondamentale, mais pas toujours facile à conserver selon santé bernoise. De son côté, Pierre Sauvain a indiqué qu’il était possible que la maman en question soit intégrée dans le dialogue. Mais le dispositif mis en place inclut en premier lieu les enfants harceleurs et l’enfant harcelé.

En Suisse, on le rappelle, le harcèlement scolaire concerne 10 à 20 % des élèves, soit 2 à 4 élèves par classe. /jse