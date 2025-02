Le feu dans un appartement delémontain

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à Delémont. Le feu a pris vers 00h45 dans un appartement situé au 3e étage à la rue de la Préfecture. Rapidement sur place, les pompiers ont pu circonscrire le sinistre et éviter qu'il ne se propage au reste de l'immeuble. Une ambulance s'est rendue sur place pour procéder à des contrôles, mais aucun blessé n'est à déplorer, selon un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Les occupants des autres appartements ont été évacués le temps de l'intervention mais ont pu rentrer en cours de nuit. Quant aux locataires de l'appartement sinistré, ils ont dû être relogés provisoirement. Les dégâts ne sont pas encore chiffrés, mais le logement en question a été fortement endommagé.

La gendarmerie et la police judiciaire se sont rendues sur place pour procéder au constat et aux investigations d'usage afin de déterminer les causes de cet incendie. /comm-emu