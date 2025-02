« Ils font vivre notre commune » - Secrétaire communal

Le travail de secrétaire communal peut également être bien différents entre les grandes communes et les petites. « Tout est plus personnel. Je connais mes citoyens. Je sais qui a un chien, qui est à l’hôpital ou encore qui a son anniversaire », raconte Samira Frésard. Elle ne cache d’ailleurs pas sa fierté d’occuper cette fonction. « C’est la 22e année où j’occupe cette fonction. Quand j’allais avec mes parents au bureau communal étant enfant, j’étais fasciné par ce travail. Un jour, en allant refaire ma carte d’identité, je me suis dit que je voulais vraiment faire cela plus tard. Je pense sincèrement que mon job est mon premier hobby », ajoute-t-elle. /lge