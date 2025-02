Swissmetal SA quitte le site de Dornach pour s’installer à Reconvilier

Dimanche, l’entreprise Swissmetal Industries SA annonce la réorganisation de ses activités sur son site de Reconvilier et la fermeture de l’établissement situé à Dornach pour fin juillet 2025.

Cette décision ne date pas d’hier : le bail arrivant à échéance fin 2026, l’entreprise a finalement préféré cesser les activités industrielles dans le canton de Soleure plus tôt que prévu. De plus, selon son président, André Rezzonico, cette réorganisation permettrait de baisser les coûts de manière importante. « On a trop de charges de structures, il faut absolument les baisser. Surtout que les affaires n’ont pas été faciles depuis le Covid. »

L'entreprise souhaite transférer un maximum d'emplois sur le site du Jura bernois. Sur les 54 employés, une vingtaine ira à Reconvilier. Swissmetal espère « limiter l'impact de ce transfert à environ 35 personnes ». C’est ce qu’elle indique dans son communiqué publié dimanche. Une conséquence sur le personnel qui fâche le syndicat Unia. L'entreprise a indiqué aux employés concernés « qu'ils n’avaient pas à s’inquiéter pour leur place de travail » selon Rébecca Lena, secrétaire régionale du syndicat Unia pour la région Transjurane. Certains employés touchés par les licenciements se sentiraient « trahis ».

« Ce qui nous énerve c’est qu’on part d’un fait connu depuis dix ans, à savoir le déménagement des postes de travail, et on se retrouve tout à coup sans préavis dans une nouvelle situation de licenciement collectif » ajoute Rébecca Lena.

Une accélération qu’André Rezzonico justifie par un trop grand nombre de charges fixes du site de Dornach par rapport aux volumes de l’entreprise.

Les transferts seront effectués entre avril et juillet et les licenciements seront prononcés dès la mi-mars. /rik